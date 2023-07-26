Глава Карелии поручил составить список для первоочередного расселения из аварийного фонда

Артур Парфенчиков отметил, что особое внимание нужно уделить жильцам домов, в которых уже опасно жить из-за состояния здания

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 июля. /ТАСС/. Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил министерству строительства, ЖКХ и энергетики региона подготовить список граждан, которым в рамках следующего этапа расселения аварийного жилья уделят особое внимание. В приоритете будут участники СВО, многодетные семьи и инвалиды, сообщил он во время онлайн-эфира в Центре управления регионом.

"На наш взгляд, программа должна быть более ориентированной на социальную адресность, - сказал он. - Нам нужно как раз выявить список самых сложных социальных категорий: мы должны знать, сколько у нас участников СВО, сколько у нас многодетных, инвалидов, сколько семей с детьми".

Как пояснил министр строительства, ЖКХ и энергетики республики Виктор Россыпнов, в новой программе для этих категорий населения будет предусмотрен приоритет. "В программе будет отдельная вкладка первоочередного расселения. Как раз те категории, которые вы называете, они официально будут <...> в отдельной вкладке", - добавил он. Руководитель региона подчеркнул, что особое внимание нужно уделить и жильцам аварийных домов, в которых уже "невозможно жить" из-за состояния здания.

Сейчас власти Карелии досрочно завершают второй этап программы расселения, в который вошли более 150 тыс. кв. м жилья. Новый этап, в который войдут здания, признанные аварийными после 2017 года, будет в шесть раз объемнее и включит более 1 млн кв. м, или более 4 тыс. многоквартирных домов, в которых живут свыше 50 тыс. человек.