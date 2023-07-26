В Нижнем Новгороде прошла церемония открытия гранд-финала проекта "Экософия"

Вице-премьер России Виктория Абрамченко отметила, что проект является драйвером изменений экоактивизма в стране

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 июля. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия гранд-финала первого сезона проекта "Экософия" прошла в Нижнем Новгороде, участниками финала станут 116 человек из 36 регионов РФ, в том числе из Донецкой и Луганской народных республик. Вице-премьер России Виктория Абрамченко в приветственном слове отметила, что проект по праву можно назвать драйвером изменений экологического активизма, передает корреспондент ТАСС.

"Проект по праву можно назвать драйвером изменений экологического активизма. Он объединяет людей, продвигающих своим примером экологичный образ жизни, готовых стать лидерами в области изменения культуры потребительского поведения и создания полезных экологических привычек и навыков у всех жителей нашей страны. В проекте уже более 70 тыс. участников - самых активных граждан России. Мы комплексно подходим к экологическому развитию - строим инфраструктуру, регулируем антропогенное воздействие на природу, но огромную роль играет и экологическое просвещение", - зачитали слова Абрамченко на открытии финала.

За звание эколидеров будут бороться сильнейшие финалисты, вошедшие в состав первой экосборной России. Победители будут представлять свои регионы в экоповестке в масштабе всей страны. Первый заместитель гендиректора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов отметил, что проект запустили в июне 2022 года, на гранд-финале в Нижнем Новгороде собрались 116 финалистов. "Это представители 36 регионов нашей страны. Вы - те, кто посвятил себя теме экологии и готов развивать свои проекты в масштабах всей страны. Сегодня в сообществе проекта "Экософия" около 78 тыс. человек, причем не только из России, но и из Республики Беларусь и Казахстана. Отдельно хочу поприветствовать финалистов из Донецкой и Луганской народных республик. Вы находитесь на финишной прямой первого сезона проекта, остался всего шаг до получения почетного звания "Эколидера" России", - отметил Агафонов.

Одна из важнейших задач проекта - создание условий для самореализации людей, ведущих экологичный образ жизни. Часть активностей гранд-финала будет направлена на подготовку кадрового резерва в сфере растущего рынка устойчивого развития. В Нижнем Новгороде пройдет масштабный "Экокадроворот" - единый день собеседований с потенциальными соискателями на актуальные профильные вакансии. Основной фокус деловой программы будет направлен на вопросы экотуризма и устойчивого развития.

Финалисты проекта выполняли задания на платформе и копили экобаллы на треке "Я так живу", проходили оценочные испытания очного трека "Экосборная", решали реальные экологические кейсы для действующих компаний из самых разных сфер, разрабатывали и защищали собственные проекты и экоинициативы.

По словам губернатора Глеба Никитина, Нижегородская область не случайно стала местом проведения финала. Так, в регионе построили и реконструировали более 30 очистных сооружений, сейчас идут работы на нижегородской станции аэрации. "Очищаем малые реки, затем благоустраиваем береговые территории. По своей инициативе запускаем систему экологического мониторинга. Полностью меняем систему обращения с отходами. Именно у нас будет создан один из первых в стране экотехнопарков", - сказал Никитин в видеообращении.

О проекте

Проект "Экософия" президентской платформы "Россия - страна возможностей" начал реализовываться в июне 2022 года. Первый полуфинал проекта "Экософия" состоялся в начале ноября в Калуге и собрал 238 участников из 43 регионов России, а также Белоруссии и Казахстана. В конце ноября в Байкальске Иркутской области прошел второй полуфинал, участниками которого стали 92 человека, представляющие 19 регионов России. В апреле 2023 года в Тюменской области состоялся третий полуфинал, на который было отобрано больше 100 участников. Заключительный полуфинал в Архангельске собрал уже 146 человек из 33 регионов.