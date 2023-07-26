В Саратовской области планируют отремонтировать вдвое больше детских садов

Губернатор региона Роман Бусаргин сообщил, что задачей глав районов является оперативное определение списка учреждений и перечня работ

САРАТОВ, 26 июля. /ТАСС/. Число детских садов, которые отремонтируют за год в Саратовской области, увеличили вдвое, с 100 до 200. Дополнительные средства районы получат в сентябре, сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"Глава государства справедливо отметил, что в области остается много дошкольных учреждений, которые необходимо приводить в порядок. Приняли решение удвоить финансирование профильной программы, что позволит за год провести вышеуказанные ремонтные работы в 200 детских садах, а не в 100, как планировалось изначально. Дополнительные средства районы получат в сентябре", - сообщил Бусаргин.

Он отметил, что задачей глав районов является оперативное определение списка учреждений и перечня работ. Также требуется заранее продумать, куда распределить детей на время ремонта, обсудив этот вопрос с родителями.

О состоянии детских садов глава региона говорил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 18 июля в Москве.

Губернатор напомнил, что в 2022 году в регионе началась программа по ремонту детских садов. Ежегодно средства на проведение различных работ получают 100 дошкольных учреждений. В первую очередь восстанавливаются кровля, фасады, проводится замена коммуникаций, укрепляются фундаменты и конструктивные элементы. Как отметил Бусаргин, это необходимо, чтобы предотвратить разрушение зданий и превращение их в аварийные объекты.