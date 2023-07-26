Духовенство трех епархий УПЦ обратились к Киеву из-за заключения наместника Лавры

Митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий попросил президента Украины Владимира Зеленского принять во внимание неудовлетворительное состояние здоровья и возраст митрополита Павла и заменить содержание под стражей в условиях камеры изолятора другим видом меры пресечения

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Духовенство и верующие трех епархий Украинской православной церкви (УПЦ) обратились к власти в связи с заключением наместника Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщили на сайте УПЦ.

"Духовенство и верующие трех епархий Украинской православной церкви обратились к власти в связи с заключением наместника Киево-Печерской Лавры", - говорится в сообщении.

Там отметили, что 25 июля 2023 года митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий направил ходатайство президенту Украины Владимиру Зеленскому "по изменению меры пресечения митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу, который с 14 июля находится в СИЗО". " В этот же день обращение к президенту, Верховной раде и кабинету министров Украины с призывом прекратить преследование наместника Киево-Печерской Лавры опубликовала Кременчугская епархия. Ранее обращение к власти в связи с заключением митрополита Павла направили духовенство и монашество Ровенской епархии", - добавили в сообщении.

В сообщении говорится, что митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий попросил Зеленского принять во внимание неудовлетворительное состояние здоровья и возраст митрополита Павла и заменить содержание под стражей в условиях камеры изолятора другим видом меры пресечения.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. На Украине поставлена задача полностью запретить деятельность канонической УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента страны Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент.

Против священнослужителей УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции, 13 иерархов лишены гражданства Украины. Местные власти лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию ПЦУ. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.