Оборонные предприятия Кировской области планируют обучить 2 тыс. работников по нацпроекту

Среди наиболее востребованных направлений в службе занятости отмечают такие специальности, как станочник широкого профиля, слесарь-ремонтник, станочник деревообрабатывающих станков и мастер производственного участка

КИРОВ, 26 июля. /ТАСС/. Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Кировской области планируют переобучить 2 тыс. работников по нацпроекту "Демография". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Кировская область на первом месте в Приволжье по темпам переобучения в сфере ОПК по нацпроекту "Демография". Предприятиями ОПК заключены соглашения на профобучение почти 2 тыс. работников", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, два месяца как вступило в силу постановление правительства РФ, согласно которому предприятия оборонно-промышленного комплекса могут компенсировать затраты на профобучение своих специалистов. За это время в регионе мерой поддержки воспользовались девять крупных работодателей. Участниками программы бесплатного переобучения уже стали около 400 работников оборонных предприятий. Как отметил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов, такая мера должна помочь предприятиям ОПК восполнить потребность в квалифицированных кадрах.

У работников есть возможность обучаться без отрыва от производства, а также дистанционно. Среди наиболее востребованных направлений в службе занятости отмечают такие специальности, как станочник широкого профиля, слесарь-ремонтник, станочник деревообрабатывающих станков, мастер производственного участка и другие.

В Кировской области действуют более 30 предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ранее губернатор региона Александр Соколов сообщил, что ключевая проблема, с которой столкнулись предприятия, - дефицит квалифицированных кадров. В прошлом году на оборонные предприятия принято порядка 3 тыс. человек, однако потребность в кадрах составляет 2,3 тыс. человек.