Епископ Гедеон назвал вопиющим беззаконием недопуск на заседание СБ ООН

Он намеревался перечислить факты, свидетельствующие об усилении гонений на каноническую церковь на Украине, на ее священнослужителей и верующих

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Представитель канонической Украинской православной церкви епископ Гедеон (Харон), которого по инициативе Великобритании не допустили выступить на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации с церковью на Украине, назвал случившееся "вопиющим беззаконием" и нарушением принципов ООН.

"То, что меня не допустили на заседание ООН, это вопиющее беззаконие - прежде всего со стороны самой Организации Объединенных Наций, потому что там есть свои законы, которые сегодня нарушил председательствующий от Великобритании, решив лишить меня слова. Это было полное беззаконие, нарушение самого Устава ООН. У них, видимо, есть страх - страх правды", - сказал ТАСС епископ Гедеон, ранее бывший наместником Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы в Киеве.

По его словам, в ходе своего выступления он намеревался озвучить конкретные факты, свидетельствующие об усилении гонений на каноническую церковь на Украине, на ее священнослужителей и верующих. "Не дать сказать человеку слово - это прежде всего расписаться в своей беспомощности, фактически они испугались", - добавил он.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский со своей стороны назвал позором председательство Великобритании в Совете Безопасности ООН в июле, указав, что британское постпредство пытается навязать Совбезу собственную повестку. По его словам, Соединенное Королевство несколько раз продемонстрировало, что "интересы НАТО, западных стран для них важнее, чем их роль председателя". Полянский отметил, что Россия всегда следует принципу нейтральности, когда исполняет функции председателя Совбеза ООН.

В среду СБ ООН провел два заседания по Украине. Первое было созвано по инициативе РФ и было посвящено преследованию Украинской православной церкви. Председательствующая Великобритания заблокировала выступление на нем епископа УПЦ на покое Гедеона. Второе заседание было инициировано Украиной и было посвящено якобы "разрушению Россией памятников культурного наследия Одессы". Представители России отказались выступать на нем.