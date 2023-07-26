Во Львовской области за сутки снесли три памятника советской эпохи

Как сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина", памятники снесли в населенных пунктах Боянец, Горняк и Сокаль

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Три монумента советской эпохи снесли во Львовской области на западе Украины. Об этом сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

По их данным, памятники снесли в населенных пунктах Боянец, Горняк и Сокаль.

Кроме того, в селе Толстая Черкасской области с мемориала, посвященного участникам Великой Отечественной войны, убрали макет ордена "Победа" и заменили на мемориальной плите дату начала войны на 1939 год, когда началась Вторая мировая война.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.