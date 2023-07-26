В Москве зафиксировали рекордное количество осадков с 1894 года

Наибольшие количество выпало в Можайском районе ЗАО

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Рекордное количество осадков - до 46 мм - выпало в Москве в среду, предыдущий рекорд по количеству осадков в этот день - 42,5 мм - фиксировался 26 июля 1894 года. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства (КГХ) столицы.

"По данным метеорологов, сегодня в столице прошел сильнейший с конца XIX века ливень. За несколько часов выпало до 46 мм осадков. <...> Предыдущий рекорд по количеству осадков в этот день, 26 июля, фиксировался в 1894 году. Тогда выпало 42,5 мм осадков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшие количество осадков выпало в Можайском районе ЗАО.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни сильные дожди не прекратятся. Городские службы продолжают работать в режиме повышенной готовности. До конца суток возможны сильные порывы ветра. Будьте предельно внимательны на улице", - отметили в КГХ.