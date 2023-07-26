Минтруд разработал порядок сопровождения труда людей с инвалидностью

Проект приказа представлен на общественное обсуждение

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Минтруд России разработал порядок организации сопровождаемой трудовой деятельности для граждан с инвалидностью. Он предполагает сопровождение таких людей с помощью персонального наставника, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Для граждан с тяжелой формой инвалидности мы разработали механизм, который даст людям с особенностями здоровья возможность реализоваться профессионально, социализироваться, приобрести дополнительный источник дохода. Механизм рассчитан на тех, кто хотел бы работать, но в силу состояния здоровья не может справиться с этой задачей без посторонней помощи. У каждого такого работника появится персональный наставник, который поможет как в овладении трудовыми навыками, так и в выполнении профессиональных обязанностей", - процитировали в пресс-службе заместителя министра труда и социальной защиты РФ Алексея Вовченко.

Соответствующий проект приказа представлен на общественное обсуждение.

Как пояснили в министерстве, регионы определят органы исполнительной власти, ответственные за эту работу. Такой уполномоченный орган учтет индивидуальные особенности здоровья гражданина, в том числе рекомендации программы реабилитации, примет решение о необходимости и объеме сопровождения и рекомендует подходящие виды труда.

Для работника с тяжелой инвалидностью на предприятии будут специально организованы или адаптированы уже имеющиеся рабочие места с учетом потребностей граждан с нарушениями здоровья. Проект предполагает, что сопровождать такого работника будет специальный наставник. Он может быть как сотрудником предприятия, где будет работать гражданин, так и представителем другой организации. Например, из социально ориентированной некоммерческой организации или индивидуальным предпринимателем, сфера деятельности которых связана с комплексной реабилитацией и абилитацией граждан с инвалидностью.