Рейс с футбольным клубом "Актобе" в Грузию отменили из-за подсанкционной авиакомпании

Рейс выполняла российская авиакомпания "ЮВТ Аэро"

ТБИЛИСИ, 26 июля. /ТАСС/. Прилет казахстанской футбольной команды "Актобе" в Грузию был отменен из-за того, что рейс выполняла российская авиакомпания "ЮВТ Аэро", находящаяся под санкциями ЕС. Об этом сообщило Агентство гражданской авиации Грузии.

"По поводу прилета футбольного клуба "Актобе" в Грузию разъясняем, что согласно первоначальной заявке, чартерный рейс должна была выполнить российская авиакомпания "ЮВТ Аэро", которая под санкциями и находится в черном списке Евросоюза. Вместе с этим, на воздушное судно, которое планировало полет, наложены ограничения производителя. Соответственно, Агентство гражданской авиации Грузии не выдало разрешения на полет указанной авиакомпании", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, согласно новой заявке, рейс выполнит казахстанская авиакомпания SCAT Airlines. Разрешение на полет этой авиакомпании был выдан спустя два часа после обращения. Прилет рейса в аэропорт Кутаиси ожидается в четверг в 08:45 по местному времени (07:45 мск).

"Актобе" направляется в Грузию для проведения 27 июля отборочного матча Лиги Конференций УЕФА против "Торпедо" Кутаиси.