Эксперты считают, что жара в Чехии привела к снижению уровня кислорода в реке Одра

На польской стороне границы установили сетевые заграждения, чтобы не допустить проникновения плывущих вниз по течению мертвых рыб, передает агентство ČTK

ПРАГА, 26 июля. /ТАСС/. Жара, стоявшая в Чехии в течение последних трех недель, могла стать причиной снижения уровня кислорода в воде реки Одра на северо-востоке республики и массовой гибели рыбы. Об этом со ссылкой на экспертов сообщило информационное агентство ČTK.

Чем выше температура воды, тем меньше в ней кислорода, что и произошло в случае с верховьями Одры, берущей свое начало на северо-востоке Чехии и затем протекающей по Польше и Германии. На польской стороне границы были установлены сетевые заграждения с целью не допустить проникновения плывущих вниз по течению мертвых рыб. Их было выловлено около 200 кг.

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва проинформировала о происходящем на Одре чешского коллегу Петра Гладика. Он подтвердил, что на чешском участке реки отмечена гибель рыб, но точное количество пока не установлено. Эксперты, как ожидается, не позже четверга должны определить причину ЧП.

В июле прошлого года в реке Дие на востоке Чешской республики в результате снижения уровня кислорода в воде и ее загрязнения произошла массовая гибель рыб. Тогда из реки было выловлено около 42 тонн мертвой рыбы.