26 июля, 20:12
Военная операция на Украине

Народный фронт за год доставил в Лисичанск более 20 тонн гуманитарной помощи

По словам пресс-секретаря регионального исполкома ОНФ в ЛНР Марии Белецкой, за это время жителям передали более 2 тыс. продуктовых наборов

ЛУГАНСК, 26 июля. /ТАСС/. Волонтеры Общероссийского народного фронта (ОНФ) за год доставили свыше 20 тонн гуманитарной помощи жителям Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщила ТАСС пресс-секретарь регионального исполкома ОНФ в ЛНР Мария Белецкая.

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"В Лисичанск, который уже больше года находится на линии огня, за это время мы доставили более 2 тыс. продуктовых наборов. В них входят продукты питания и предметы гигиены: сахар, мука, консервы, крупы, туалетная бумага, мыло, масло подсолнечное. Один такой набор - 10 кг, получается за год жителям Лисичанска мы доставили свыше 20 тонн гумпомощи", - сказала она.

Белецкая рассказала, что 26 июля ОНФ доставил жителям Лисичанска очередную партию гуманитарной помощи: 400 продуктовых наборов вручили работникам культуры, шахтерам и сотрудникам автотранспортных предприятий города.

Лисичанск был освобожден от ВСУ летом прошлого года в ходе специальной военной операции и значительно пострадал во время боев. В городе разрушены жилые дома, повреждены объекты водо-, газо- и электроснабжения. Лисичанск и населенные пункты, административно подчиненные ему, до сих пор подвергаются регулярным обстрелам со стороны ВСУ. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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