В Петербурге ТАСС проведет медиафорум России и Африки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС 27-28 июля проведет на полях второго саммита Россия - Африка медиафорум, в рамках которого главы ведущих СМИ из 21 страны Африки смогут провести экспертный диалог с российскими парламентариями, представителями МИД РФ и отечественной медиаиндустрии. Мероприятие придаст импульс сотрудничеству России с Африканским континентом в сфере медиа.

В работе форума примут участие генеральные директора и главные редакторы 19 ведущих информагентств Африки и других СМИ этого континента. К гостям форума с видеоприветствием обратится министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Непосредственно на площадке от российского дипломатического корпуса выступят спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и официальный представитель дипведомства Мария Захарова. Взгляд парламентариев на перспективы медиасотрудничества России и Африки представят председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Игорь Морозов.

Преодолевая стереотипы

В рамках мероприятия гостям предложены две панельные сессии. В ходе первой дискуссии российские и африканские участники обсудят, как углубить интерес африканской аудитории к современной России и обеспечить ей и ее политическому курсу более достойное место в информационном поле континента. Одновременно будут рассмотрены пути выправления перекосов в освещении африканской проблематики, которая зачастую появляется в российском медиапространстве в контексте многочисленных межгосударственных и этнических конфликтов. Вектор обсуждению задаст стремление преодолеть стереотипы и сделать медиапартнерство настоящим драйвером развития дружеских отношений. Модерировать сессию будет первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман, с приветствием к участникам обратится генеральный директор агентства Андрей Кондрашов.

Вторая панельная дискуссия позволит взглянуть на российско-африканское медиасотрудничество в самом широком контексте. Обсуждение затронет стоящие перед партнерами глобальные вызовы и санкционное давление Запада. Эксперты предложат решения и обсудят, какие технологические инновации стоит внедрить для эффективного продвижения медийного сотрудничества России и Африки. На сессии африканским партнерам будут презентованы информационные продукты ТАСС на иностранных языках. Модерировать сессию будет заведующий редакцией Африки и Ближнего Востока ТАСС Павел Мыльцев, а также генеральный директор информационного агентства Конго (ACI) Ольга Рашель Мангуандза. В обсуждении примет участие председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Запросы и отклики

Африканскую сторону представит группа ведущих СМИ континента. Среди участников и спикеров заявлены гендиректор Информационного агентства Ганы Альберт Кофи Овусу, директор информационного агентства Альжери Пресс Сервис (Алжир) Самир Гаид, гендиректор информационного агентства Нью Зиана (Зимбабве) Рангарирай Шоко, гендиректор Конголезского агентства печати (ДРК) Бьенвеню-Мари Бакуманья и многие другие значимые медиаперсоны Африки.

Стоит отметить, что в начале июня медиафорум, посвященный диалогу России и Африки, прошел в Каире. Тогда африканские партнеры предложили российской стороне ряд инициатив по сотрудничеству. Среди наиболее ярких предложений - создание медиацентра России и Африки по обмену информацией, а также запуск учебных курсов в сфере медиапроизводства. Председатель Египетской Ассоциации выпускников российских и советских вузов Шериф Гед попросил ТАСС и другие информационные агентства России организовать обмены делегациями журналистов между Россией и Египтом, а также проработать курсы по обучению сотрудников египетских СМИ. Не исключено, что все эти темы получат продолжение в Петербурге.

Первый медиафорум Россия - Африка состоялся 23-24 октября 2019 года в Сочи по инициативе ТАСС в рамках первого саммита Россия - Африка. Второй медиафорум предусмотрен программой второго саммита Россия - Африка, который пройдет в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс.