В ДНР и других регионах РФ пройдет День памяти детей - жертв войны в Донбассе

Акции памяти состоятся в Мурманске, Петрозаводске, Уфе, Донецке

ТАСС, 27 июля. Траурные мероприятия ко Дню памяти детей - жертв войны в Донбассе пройдут в четверг в Донецкой Народной Республике (ДНР) и других регионах России. Эта дата установлена указом главы ДНР Денисом Пушилиным 11 июля 2022 года в память о почти 300 детях, погибших с 2014 года от обстрелов украинских Вооруженных сил.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года на востоке страны, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты несогласных с новым курсом Киева. В ответ власти Украины в середине апреля того же года начали военную операцию в Донбассе с применением авиации с массированным обстрелом жилых кварталов. Под огнем украинских вооруженных сил оказались мирные жители, в том числе и дети.

"Всего вследствие военной агрессии Украины на территории Донбасса с 2014 года погибли 289 детей, ранены - 681", - рассказала ТАСС уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк, уточнив, что в том числе в ДНР погиб 231 ребенок, ранения получили 499. В ЛНР погибли 58 детей, 182 ребенка были ранены. Детский омбудсмен подчеркнула, что часть детей после полученных ранений стали инвалидами.

Белые цветы и игрушки

В Мурманске 27 июля проведут акции "Мы помним о вас", "Письмо детям Донбасса" и "Голубь мира", а также зажгут свечи в память о каждом погибшем ребенке. Собранные письма и аппликации направят вместе с гуманитарной помощью в новые регионы России. В Петрозаводске зажечь свечи, возложить цветы и игрушки предлагают всем желающим у "Камня скорби", расположенного на Онежской набережной.

В Уфе в 12:00 (10:00 мск) на набережной реки Белой возле Монумента дружбы в воду запустят венок и белые кораблики, объявят минуту молчания. В детских лагерях Башкирии проведут беседы с детьми.

В ЛНР республиканский центр научно-технического творчества подведет итоги акции "Ангелы Донбасса в наших сердцах", а также проведут урок памяти "Ангелы Донбасса. Забыть нельзя, простить невозможно". Возложение цветов и игрушек к мемориалу в память о погибших при обстреле детского пляжа в городе Зугресе пройдет в ДНР. Здесь же в реку Крынку выпустят бумажные кораблики.

В Донецке траурные мероприятия традиционно проведут на Аллее ангелов, созданной в память о погибших детях Донбасса. Символы этого дня - белые цветы и игрушки.