Миронов попросил проверить уполномоченных на выдачу сертификатов о знании языка мигрантам

Глава партии "Справедливая Россия - За правду" сообщил об обращениях граждан, которые отмечают, что трудовые мигранты, получившие разрешение на временное проживание или вид на жительство, массово не знают русский язык в определенном законодательством объеме

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов просит генерального прокурора РФ Игоря Краснова проверить уполномоченных на выдачу сертификатов о знании русского языка трудовым мигрантам. Письмо на имя генпрокурора есть в распоряжении ТАСС.

Миронов сообщил, что к нему часто обращаются граждане, которые отмечают, что трудовые мигранты, получившие разрешение на временное проживание (РВП) либо вид на жительство (ВНЖ), а во многих случаях уже получившие гражданство, массово не знают русский язык в определенном законодательством объеме.

"Прошу вас рассмотреть возможность дать поручение в рамках имеющихся полномочий организовать проверку уполномоченных на выдачу сертификатов о владении русским языком организаций и в случае необходимости принять меры прокурорского реагирования", - написал политик.

При этом для получения РВП, ВНЖ и гражданства РФ необходимы сертификаты о владении русским языком, выданные уполномоченными организациями, пояснил парламентарий. "Массовый характер проблемы может свидетельствовать о возможных нарушениях в том числе антикоррупционного законодательства со стороны уполномоченных организаций, осуществляющих проверку уровня знаний русского языка и выдачу соответствующих сертификатов", - отметил Миронов в письме.

Он добавил, что незнание либо недостаточное знание мигрантами русского языка мешает их социальной, бытовой и другой адаптации к укладу жизни, традициям, культуре и языку. Как прокомментировал депутат ТАСС, это ведет к возникновению конфликтов, поскольку в обществе "зреют проблемы в коммуникации".

"Складывается впечатление, что получение сертификатов о владении русским языком, выданных уполномоченными организациями, стало слишком легким - формальным мероприятием. Результат "незнания" мигрантов об этом явно говорит", - отметил собеседник агентства.