26 июля, 23:04

Береговая охрана Туниса с начала года обнаружила 901 тело утонувших мигрантов у побережья

Среди погибших при попытке пересечь Средиземное море 36 тунисцев и 267 иностранных граждан, личности других пока неизвестны

ТАСС, 27 июля. Береговая охрана Туниса с начала 2023 года обнаружила у побережья страны 901 тело утонувших мигрантов. Такие данные, как передает информационное агентство Tunis Afrique Presse, привел 26 июля министр внутренних дел страны Камель Феки, выступая в парламенте.

По его словам, среди погибших при попытке пересечь Средиземное море есть 36 тунисцев и 267 иностранных мигрантов. Личности и гражданская принадлежность остальных пока неизвестны.

Согласно сведениям международных организаций, путь от побережья Туниса в направлении ЕС уже не первый год остается одним из самых часто используемых маршрутов перемещения нелегальных мигрантов в Средиземном море.

Большая часть лодок с нелегальными мигрантами отходит от побережья Туниса в районе города Сфакс. 

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