Израиль предостерег своих граждан от поездок на Родос и Сицилию из-за жары и пожаров

Природный пожар на Родосе тушат уже больше недели

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Израиля настоятельно рекомендуют гражданам страны воздержаться от поездок на остров Родос из-за бушующих там лесных пожаров на фоне аномальной жары. Соответствующую рекомендацию распространил МИД Израиля.

"Греция находится в эпицентре погодной аномалии, которая сопровождается экстремальными температурами, достигающими 45 градусов по Цельсию. Сильные пожары охватили весь остров Родос. В связи с нынешним чрезвычайным положением рекомендуем не приезжать на остров до отмены чрезвычайного положения", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Природный пожар на Родосе, распространяющийся в настоящее время на юго-востоке острова, тушат уже больше недели. Афинское Македонское агентство новостей сообщило в воскресенье со ссылкой на полицию Греции, что на острове была проведена эвакуация около 19 тыс. человек. По данным агентства, это крупнейшая операция по транспортировке жителей и туристов, которая когда-либо проводилась в Греции. Родос в настоящее время принимает более 200 тыс. туристов.

Кроме того, МИД Израиля советует израильтянам тщательно взвесить целесообразность поездок на остров Сицилия, где также установилась аномально жаркая погода. "Мы хотели бы обратить внимание общественности на то, что из-за экстремальных погодных условий регион Сицилия в Италии пострадал от пожаров в нескольких точках", - говорится в еще одной рекомендации, также выпущенной министерством в среду вечером. Израильтянам, которые все же решат отправиться на Сицилию, рекомендовано следить за последними новостями из региона, связываться с гостиницами перед приездом и заранее убедиться, что их прибытие к месту назначения осуществимо и безопасно, проверяя режим работы основного сицилийского аэропорта в Палермо, который из-за сложившихся чрезвычайных условий работает с перебоями.

Центр и юг Италии вторую неделю находятся во власти двух африканских циклонов, которые привели к установлению температуры, достигающей 40 градусов. На островах, в том числе на Сицилии, столбики термометров поднимаются в дневные часы до 46 градусов. Это привело к возникновению многочисленных возгораний.