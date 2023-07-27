Лидер республиканцев в Сенате Конгресса прервал выступление из-за головокружения

Митч Макконнелл отошел от микрофона на несколько минут, а затем вернулся

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Лидер республиканского меньшинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл в среду неожиданно прервал свое выступление. Как сообщил журналистам его помощник, законодатель почувствовал головокружение.

Макконнелл вскоре после начала пресс-конференции неожиданно замолчал примерно на 20 секунд, напряженно глядя перед собой. "Вы хотите сказать что-нибудь еще прессе?" - спросил его сенатор-республиканец Джон Баррассо (от штата Вайоминг). Макконнелл не ответил и молча отошел от микрофона в сопровождении других законодателей.

Через несколько минут Макконнелл вернулся к микрофону. На вопрос журналиста, вызвано ли произошедшее полученным им в марте сотрясением мозга, 81-летний сенатор ответил: "Нет, я в порядке". Его помощник позднее сообщил журналистам газеты The Washington Post, что сенатор "почувствовал головокружение и ненадолго отошел". Он отметил, что Макконнелл позднее отвечал и на другие вопросы на пресс-конференции.

Вскоре после инцидента Макконнелл сообщил журналистам, что ему звонил президент США Джо Байден, чтобы спросить о самочувствии. "Я в порядке", - повторил сенатор. Он не ответил на вопросы о том, осматривал ли его врач.