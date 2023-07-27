ЛДПР направит на отзыв в кабмин проект о налоговом вычете в 13% за лечение участников СВО

Действующий в настоящее время налоговый вычет ограничивается возвратом в 120 тыс. рублей за календарный год

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от ЛДПР направят на отзыв в правительство РФ подготовленный законопроект о новом прогрессивном налоговом вычете для граждан, оплативших высокотехнологичное медицинское лечение участникам специальной военной операции в размере 13% от потраченной суммы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе лидера фракции Леонида Слуцкого.

По задумке авторов проекта, граждане, оплатившие высокотехнологичную медицинскую помощь участникам СВО, включая протезирование, клеточные технологии, роботизированную технику и другие методы, смогут получить социальный налоговый вычет в размере 13% именно от потраченной суммы, например, за приобретенный для бойца СВО протез стоимостью 2-3 млн рублей. Действующий в настоящее время налоговый вычет ограничивается возвратом в 120 тыс. рублей за календарный год.

"В стране большое число патриотов, готовых за свои средства помогать ребятам, получившим ранение в зоне СВО. Дополнительные финансовые преференции позволят включиться большему количеству людей и обеспечить бойцам необходимое лечение. Наша инициатива способствует сокращению существующих сегодня очередей на протезирование и иные средства реабилитации", - приводит слова Слуцкого пресс-служба политика.

Авторы проекта считают, что такой прогрессивный налоговый вычет ускорит адресную медицинскую помощь раненым бойцам.