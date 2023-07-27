В Конгрессе прошли слушания о существовании НЛО и контактах с ними

Бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш на слушаниях заявил, что в Вашингтоне знают о существовании "внеземной" активности с 1930-х годов

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. США на протяжении десятилетий скрывают программу по обнаружению и изучению НЛО. Об этом заявил бывший сотрудник американского разведсообщества Дэвид Граш в среду на слушаниях в Комитете по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса.

"Когда я исполнял свои служебные обязанности, меня проинформировали о существовавшей на протяжении нескольких десятилетий программе по обнаружению попавших в аварии "неопознанных воздушных феноменов" и их последующему реинжинирингу", - сказал он. Граш утверждает, что в Вашингтоне знают о существовании "внеземной" активности с 1930-х годов. В ходе слушаний его спросили, известно ли ему о контактах американского правительства с "внеземным разумом". Но бывший разведчик отказался отвечать на вопрос ввиду конфиденциального характера информации.

Граш признался, что ему отказали в доступе к программам по работе с НЛО, но он лично общался с чиновниками, которые были в курсе наличия летательных объектов "нечеловеческого" происхождения. Из некоторых таких объектов был извлечен "биологический материал". "Это был внеземной биоматериал, и такую оценку ему дали люди <...>, непосредственно знакомые с этой программой и которые все еще занимаются ей", - подчеркнул Граш. Он добавил, что надеется на увеличение прозрачности в вопросе изучения НЛО.

В начале года американская разведка сообщила, что фиксирует рост числа поступающих сообщений, касающихся неопознанных летающих объектов, и отмечает важность их подробного анализа с точки зрения безопасности. Так, к 30 августа 2022 года аппарат директора Национальной разведки США суммарно принял сообщения о 510 "неопознанных воздушных явлениях". Как уточняется, речь идет главным образом о тех случаях, когда сведения об НЛО предоставляют военнослужащие ВМС и ВВС США, а также американские ведомства.

Специалисты полагают, что "зафиксированный рост числа сообщений о неопознанных воздушных явлениях отчасти объясняется более полным пониманием возможной угрозы, которую они могут представлять с точки зрения безопасности полетов и потенциальную опасность сбора противником информации".