В Приморье температура воздуха превысила норму на 3-5 градусов

Погодная аномалия сохранится в регионе до субботы

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Необычно высокая для текущего сезона температура воздуха установилась в Приморском крае, сообщил ТАСС глава регионального гидрометцентра Борис Кубай. По его словам, превышение климатической нормы на 3-5 градусов сохранится до субботы.

"Сейчас идет период с превышением климатической нормы для Приморья на 3-5 градусов. И эта аномалия сохранится до субботы. После температура несколько снизится, но все равно, скорее всего, будет чуть выше нормы", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что также начиная с субботы в регионе ожидаются скоротечные, но интенсивные дожди и грозы из-за идущих к Китаю двух подряд тайфунов. Они исчезнут в небе над КНР, но оставят много тропической воздушной массы, которая вместе с атмосферными фронтами так или иначе доберется до Приморского края.

"У нас снова будут локальные, но очень сильные дожди с грозами на фоне высокой температуры воздуха", - отметил Кубай.

Приморский край в этом году переживает особенно дождливое лето. Так, количество осадков, выпавших во Владивостоке за июнь, составило 282 мм, или 271% от месячной нормы, и подобная ситуация характерна для всего южного побережья края. В июле в Приморье уже несколько раз прошли сильные дожди, которые вызвали подъемы уровней воды на 1,5-3 метра в реках некоторых районов.