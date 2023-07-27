На месте Байкальского ЦБК возведут жилые корпуса и столовую

Строительство планируют закончить поздней осенью 2023 года

ИРКУТСК, 27 июля. /ТАСС/. Большая стационарная столовая и мобильные жилые корпуса на 200 человек появятся в текущем году на территории форумной зоны, которая создается на промплощадке бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор компании "Байкал.Центр" (дочерняя структура ВЭБ.РФ) Антон Григоров.

"В этом году вторая очередь строительства, которую мы закончим поздней осенью. В 2024 году это уже будет хорошая мощная инфраструктура, способная принять большое число участников. Она уже может принимать, но будет более комфортно. Мы планируем построить стационарную столовую с возможностью накормить примерно 600 человек в несколько этапов. <…> Также поставим в этом году 10 мобильных зданий для проживания 200 человек. Построим дополнительную коммунальную инфраструктуру под эти здания, включая электричество, воду, канализацию", - сказал собеседник агентства.

В прошлом году ВЭБ.РФ в лице "Байкал.Центр" организовал на форумной площадке несколько шатров, 20 мобильных домиков на 2 комнаты каждый, санитарно-техническую зону с камерами хранения и организацией услуг, необходимых для пребывания людей. В этом году поставят еще семь шатров разного размера и формы, начали делать спортивную площадку. Будет поставлено ограждение, чтобы форумная зона стала полностью изолированной территорией, несоприкасающейся с БЦБК.

Площадку также украсит интерактивная галерея работ художника Зорикто Доржиева. Электронные панно разместят на семиметровых пожарных вышках, оставшихся после БЦБК.

На территории комбината с 2022 года создается всероссийский молодежный экологический кампус "Эко.цех". Он будет включать в себя инфраструктуру для молодежных слетов и форумов, ресурсный и образовательный центры. Форумная зона появится на месте бывшей лесной биржи - площадки, где во времена БЦБК разгружались составы с древесиной. В прошлом году там были проведены первые мероприятия.

Байкальск расположен на южном берегу озера Байкал в Иркутской области, население моногорода составляет более 12 тыс. человек. БЦБК был градообразующим предприятием, проработавшим с 1966 по 2013 год. В 2023 году Росатом и Федеральный экологический оператор приступили к рекультивации карт-накопителей отходов производства БЦБК. Госкорпорация ВЭБ.РФ занимается вопросами развития города и промплощадки бывшего комбината. Правительство РФ в конце 2022 года утвердило программу социально-экономического развития города. Она включает 62 мероприятия, в том числе по развитию городского хозяйства, туризма, транспортной доступности.