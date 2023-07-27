В Госдуме предложили регулировать деятельность заводчиков животных

Инициативу предварительно поддержало Минприроды

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды подготовили поправки в закон об ответственном обращении с животными, которые обяжут заводчиков проходить регистрацию, вакцинировать продаваемых домашних животных, а также платить с налоги со своей деятельности, пишут "Известия" со ссылкой на документ.

"Этим законопроектом мы хотим решить очень серьезную проблему так называемых черных заводчиков. То есть тех, кто занимается коммерческим разведением животных в неподобающих для этого условиях и не давая никаких гарантий по здоровью и породным данным питомцев", - сообщил газете один из авторов инициативы, первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, отметив, что таким разведением животных обрекают на муки.

"Эти заводчики не состоят, как правило, ни в каких кинологических клубах и ассоциациях, потому что ни одно подобное объединение не даст разрешение на такое разведение. Мало того, зачастую купленные животные потом оказываются вообще беспородными или с нарушением породных данных, - отметил депутат. - <...> Поэтому, безусловно, заводчики должны проходить официальную регистрацию, их животные прививаться и содержаться в приемлемых условиях, они также должны платить налоги, если они извлекают из этого прибыль".

Инициативу предварительно поддержало Минприроды и сейчас она направлена для получения официального отзыва в кабмин.

"Известия" направили запрос в правительство и Минприроды.