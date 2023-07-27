Дальневосточники за три месяца отправили в зону СВО более 6 тыс. посылок

Их общий вес превысил 37 тонн, сообщили в пресс-службе Почты России

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Жители Дальнего Востока за три месяца отправили Почтой России 6,2 тыс. бесплатных посылок в зону специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Почты России.

"С 1 мая отделения Почты России бесплатно принимают посылки для военнослужащих в зону специальной военной операции. За это время жители Дальнего Востока отправили 6,2 тыс. почтовых отправлений, их общий вес превысил 37 тонн. Число отправок выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущим периодом с февраля по апрель", - сообщили в пресс-службе.

Три четверти дальневосточных почтовых отделений находятся в сельской местности и труднодоступных районах. Благодаря инфраструктуре почты каждая семья, родственники и друзья могут поддерживать связь с военнослужащими, выполняющими задачи в зоне СВО. На посылке или письме необходимо указать номер воинской части, фамилию, имя получателя и адрес: город Москва, 103400. Почта России передает посылки представителям Министерства обороны в Москве, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.