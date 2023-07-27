Университеты Приморья и Пекина разработают совместную методику преподавания

Она будет касаться изучения русского и китайского языков для студентов двух стран

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) и Пекинский университет иностранных языков (ПУИЯ) разработают совместную методику преподавания русского и китайского языков для студентов двух стран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ДВФУ.

"Делегация студентов и преподавателей Пекинского университета иностранных языков посетила ДВФУ. В ходе встречи с проректором по международным отношениям ДВФУ Евгением Власовым стороны договорились об обмене преподавателями и студентами, а также о проведении компаративных (сравнительных) исследований методики преподавания русского и китайского языков в двух вузах. <…> В ходе встречи делегации университетов обсудили возможности сотрудничества в области преподавания русского и китайского языков. ДВФУ и ПУИЯ договорились о проведении совместных исследований в данной области, результаты которых будут внедрены в образовательный процесс. <…> В планах учебных заведений - организация совместной научной конференции по данной теме", - сообщили в пресс-службе.

Вузы имеют ряд исследовательских проектов по смежным темам и выполняют схожую функцию подготовки кадров высшего звена для развития двустороннего сотрудничества. Так, Восточный институт ДВФУ был основан в 1899 году и изначально специализировался на изучении китайского языка, который был обязательным для всех отделений. В Пекине Институт русского языка был основан в 1941 году и стал прародителем Пекинского университета иностранных языков, фокусируясь на развитии кадрового потенциала выстраивания позитивных отношений с Россией. В настоящий момент оба высших учебных заведения в своих странах являются флагманами по подготовке специалистов в области международных отношений и межкультурной коммуникации.

"Дальневосточный федеральный университет - один из ключевых инструментов взаимодействия России и Китая. Мы всегда открыты к диалогу и рассматриваем новые форматы сотрудничества с партнерами из Поднебесной. Сегодня в стенах нашего университета китайский язык изучают 1 тыс. российских ребят, и мы по праву считаемся одним из ключевых центров китаеведения в России", - цитируют Власова в пресс-службе.

Проректор также отметил, что ДВФУ уже более 30 лет выступает в роли крупнейшего центра преподавания и продвижения русского языка в Китае. Среди партнеров университета - 60 государственных и частных учебных заведений, научных институтов, правительственных организаций и фондов КНР. При поддержке ДВФУ в Поднебесной действуют 13 школ, для которых университет разработал учебные программы по изучению русского языка.

Другие исследования

ДВФУ и ПУИЯ обозначили исследования, которые лежат в области взаимных интересов двух стран. Помимо преподавания, она охватывает такие направления, как язык и литература, переводоведение, культура, регионоведение, международные отношения, международная политика и экономика. Также стороны договорились организовать летнюю и зимнюю школы обмена студентами и преподавателями.