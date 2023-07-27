В Москве ожидаются гроза, ливни и до плюс 28 градусов

Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, кратковременные дожди, ливни, гроза, град и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 26-28 градусов тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 18 градусов, ожидается кратковременный дождь, гроза.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах от плюс 25 до плюс 30 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 15 градусов, ночью ожидается местами сильный дождь.

Ветер южный, 6-11 м/c, при грозе порывы 15-20 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба.

В Москве и области будет действовать желтый уровень погодной опасности в связи с грозой, ливнем и порывистом ветром до 11:00 28 июля.