В Запорожской области девять детей погибли от действий ВСУ с декабря

Еще 19 детей за этот же период получили ранения, сообщила советник главы региона по правам ребенка Юлия Сажаева

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 июля. /ТАСС/. Обстрелы и теракты со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области привели к гибели 9 детей, еще 19 получили ранения с декабря 2022 года. Об этом сообщила ТАСС в четверг советник главы Запорожской области по правам ребенка Юлия Сажаева.

"В Запорожской области, к сожалению, есть погибшие дети, пострадавшие дети. У нас 9 погибших детей и 19 раненых, в том числе дети, которые лишились конечностей, с повреждениями грудной клетки. Это пострадавшие не только от обстрелов ВСУ, но и теракта, когда был взорвана урна в центре Мелитополя, там пострадала девочка", - сказала Сажаева.

Она уточнила, что это данные c декабря 2022 года, с момента ее вступления в должность. Ранее детского омбудсмена в регионе не было.

"Ожесточенные бои на линии боевого соприкосновения, все тяготы военного времени там испытывают и несовершеннолетние. Так часто бывает, что погибают родители малолетних детей, они остаются сиротами. В этом месяце у нас были такие семьи, мы сейчас помогаем им, пытаемся вернуть детей родственникам", - рассказала Сажаева.

По ее словам, сегодня, в День памяти детей - жертв войны в Донбассе, состоится возложение цветов к памятнику скорбящей матери в Мелитополе. "Что тут можно сказать, самый страшный день - день смерти ребенка, когда понимаешь возраст, понимаешь, что время остановилось от того, что спусковую кнопку и спусковой крючок взрослый человек нажал. Это, наверное, самое страшное в этой работе, когда ты определяешь, что в какой-то день время остановилось для ребенка", - отметила советник губернатора.

В Донецкой Народной Республике 27 июня второй раз отмечают День памяти детей-жертв войны в Донбассе, установленную в июле 2022 года. С 2014 года в регионе погибло почти 200 несовершеннолетних, несколько сотен получили ранения.