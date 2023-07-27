Исследование показало, что каждого пятого россиянина штрафовали на работе

По данным сервиса "Работа.ру", чаще под подобные санкции попадают мужчины

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Около 22% россиян получали денежные штрафы на рабочем месте, треть из них - за некачественно выполненную работу. При этом 59% респондентов знают, что работодатель не вправе удерживать средства сотрудников, следует из результатов исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос провели в июле 2023 года, в нем приняли участие 3,4 тыс. респондентов со всей России.

"22% опрошенных пользователей "Работы.ру" рассказали, что получали денежные штрафы на работе. Интересно, что чаще штрафы получают мужчины, чем женщины - 60% и 40% соответственно. Также сталкивались со штрафами чаще других специалисты, работающие в сфере производства и агропрома, торговли и ретейла", - говорится в итогах исследования.

Почти треть респондентов (28%) получили денежный штраф за некачественно выполненную работу, 15% - за опоздания, 11% - за несоблюдение техники безопасности, 9% - за недостачу, по 6% - за неявку на работу и отсутствие на рабочем месте. Также 5% опрошенных сообщили, что были оштрафованы за использование ненормативной лексики, 4% - за порчу имущества компании, по 3% - за несоблюдение гигиенических требований и несоблюдение дресс-кода и 2% - за ненадлежащее обращение с клиентами.

Согласно результатам опроса, в большинстве (80%) случаев респонденты получали штрафы в размере до 10 тыс. рублей. 11% были оштрафованы на сумму от 11 до 20 тыс. рублей, 4% - от 51 тыс. рублей, 3% - от 21 до 30 тыс. рублей, а 2% - от 31 до 50 тыс. рублей.

Незаконные штрафы

Как указали 59% опрошенных, они знают о том, что работодатель не вправе налагать денежные штрафы на сотрудников.

"Согласно Трудовому кодексу РФ, работодатель может привлечь сотрудника к двум видам ответственности: дисциплинарной и материальной. Однако такого понятие как "штраф" в ТК РФ нет, поэтому наложение денежных штрафов незаконно. При этом работодатель может снизить или полностью лишить провинившегося сотрудника премии. Если зарплата сотрудника привязана к результатам деятельности с поправочными коэффициентами, то работодатели могут удержать часть этого дохода, что часто воспринимается сотрудниками как штраф", - цитируют в результатах опроса заместителя генерального директора "Работы.ру" Александра Ветеркова.

По его словам, взыскать с сотрудника деньги по закону можно в нескольких случаях. Например, если работнику выдали аванс, но он его не отработал.

"Также компания вправе удержать средства, которые были переплачены из-за бухгалтерской ошибки. Если сотрудник испортил имущество компании, молча удерживать из его зарплаты затраченную на это сумму работодатель не может. Необходимо созвать комиссию и доказать, что данная вещь или оборудование было испорчено именно работником, а не ввиду других факторов. Комиссия должна зафиксировать факт порчи имущества и сумму, на которую причинен ущерб", - пояснил Ветерков.