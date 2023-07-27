Дума Владивостока одобрила расширение города в рамках проекта по созданию города-спутника

Согласно проекту, к городскому округу хотят присоединить Надеждинский муниципальный район площадью 1 371 га

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Дума Владивостока приняла решение о согласии на изменение границ городского округа, в который должна войти часть Надеждинского района Приморья, сообщает пресс-служба Думы. Решение принято в рамках реализации проекта создания города-спутника Владивостока.

"Дума города Владивостока приняла решение "О выражении согласия населения на изменение границ Владивостокского городского округа" путем присоединения территории Надеждинского муниципального района площадью 1 371 га. Также Дума приняла решение "О выражении согласия населения на создание новой административно-территориальной единицы - внутригородского района Владивостокского городского округа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что документы приняты в целях реализацию проекта создания города-спутника Владивостока, утвержденного заместителем председателя правительства РФ - полномочным представителем президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

По поручению президента РФ Владимира Путина реализуется проект реновации городов Дальнего Востока, регионы разрабатывают 25 мастер-планов городов ДФО. Принято решение расширения Владивостока за счет строительства нового пригорода на территории опережающего развития "Надеждинская". Город-спутник общей площадью 1,3 тыс. га включен в мастер-план развития Владивостокской агломерации.