Главархив Москвы открыл онлайн-доступ к уникальным документам завода "Москвич"

Среди опубликованных материалов присутствуют чертежи первого легкового автомобиля в СССР, фотографии и графики испытаний

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Уникальные документы об истории и развитии производства на заводе "Москвич" стали доступны на сайте Главархива Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе архива.

"Главархив Москвы открыл доступ к новым уникальным документам, которые рассказывают о том, как зарождалось и развивалось производство легковых гражданских автомобилей на столичном заводе "Москвич". Материалы размещены в разделе "Уникальные документы" на сайте Главархива, благодаря чему теперь с ними можно познакомиться онлайн в любое удобное время. Среди опубликованных материалов - чертежи первого в СССР легкового автомобиля, фотографии и графики испытаний, а также документы о победе советской команды автогонщиков в первых международных соревнованиях в 1971 году", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что всего для изучения на сайте доступно более 1 тыс. страниц документов.

В пресс-службе также рассказали, что среди опубликованных уникальных документов, к примеру, представлены материалы о государственных испытаниях машины в 1949 году. Они проходили по маршруту от Москвы через Белгород, Нальчик, Махачкалу и Дербент и далее в Баку, а оттуда через Тбилиси, Кутаиси, Сухуми, Новороссийск и Симферополь обратно в столицу. "Среди прочего эта проверка на прочность доказала проходимость автомобиля в условиях бездорожья, заболоченной местности в районе Аксая, глубоких песков Чугуева, тропического климата южных территорий и даже переправы вброд через реку", - добавили в пресс-службе.

В Главархиве напомнили, что также в разделе "Уникальные документы" имеется большое количество исторических материалов, среди них запись о венчании Александра Пушкина и Натальи Гончаровой, сведения о церквях и строениях прошлых веков, не сохранившихся в городе до наших дней, проекты нереализованных масштабных советских построек и многое другое.