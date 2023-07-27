В Южно-Сахалинске в 2024 году начнут строительство спортивно-развлекательного комплекса

Его площадь составит более 1 тыс. га

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Строительство еще одного спортивно-развлекательного комплекса начнется в 2024 году на территории горнолыжного курорта "Горный воздух" в Южно-Сахалинске. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Сахалинской области.

"В 2024 году на "Горном воздухе" стартует строительство еще одного спортивно-развлекательного комплекса. Запуск нового объекта, который станет туристским хабом для посещения главных достопримечательностей Сахалина, должен состояться в 2029 году", - рассказали в пресс-службе правительства региона.

По информации областных властей, комплекс разместится у подножия гор Красная и Острая на площади более 1 тыс. га и будет включать отели разных категорий (3, 4 и 5 звезд) с общим фондом 1 930 номеров, рестораны, кафе и бары, а также банный комплекс, спа и спортивные объекты. Также будет построено 45 км новых горнолыжных трасс с системой искусственного оснежения и еще 2 подвесные канатные дороги.

Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух", расположенный в непосредственной близости от Южно-Сахалинска, считается одним из лучших мест для зимнего катания на лыжах и сноуборде на Дальнем Востоке. Он включает 35 км трасс на горах Большевик и Красная, несколько канатных дорог. В настоящее время здесь реализуется несколько инвестиционных проектов, в результате которых курорт станет всесезонным и перейдет на интегрированную модель управления.