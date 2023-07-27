В Калмыкии площадь очагов опустынивания заповедника "Черные земли" сократилась в 2,5 раза

Этого удалось добиться благодаря внедрению генеральной схемы по борьбе с опустыниванием

ТАСС, 27 июля. Площадь очагов опустынивания государственного природного биосферного заповедника "Черные земли" в Республике Калмыкия сократилась в 2,5 раза благодаря внедрению генеральной схемы по борьбе с опустыниванием. Такие данные сообщил ТАСС руководитель центра по борьбе с опустыниванием территорий Федерального научного центра (ФНЦ) агроэкологии РАН Александр Кузенко по итогам экспедиции в регион.

"За 11 дней мы обследовали 17 объектов на площади по маршруту более 2 тыс. км, из них 7 - на территории заповедника "Черные земли". Там уже скот не выпасается в течение 30 лет, поэтому эти территории являются примером того, какой степь может быть без воздействия человека. Там только сайгаки, дикие лошади. Выводы мы сделали, что фитомелиоративные мероприятия свою роль выполнили. С 600 тыс. га действующие очаги опустынивания удалось сократить до 240 тыс. га", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что генеральная схема по борьбе с опустыниванием была выполнена только на 32% в 1980-е годы, но тем не менее дала результат. Ученые ФНЦ агроэкологии РАН организовали выездную экспедицию в один из самых засушливых регионов России - Калмыкию, в ходе которой обследовали состояние очагов опустынивания на тех территориях, где 30-40 лет назад приводились фитомелиоративные мероприятия - это те земли, которые освободили от выпаса скота и засадили растениями, устойчивыми к засушливому климату.

Кузенко добавил, что в целом в Калмыкии в последние годы наблюдается увеличение опустыненных территорий, это связано с ростом поголовья скота, в частности овец.

Калмыкия является преимущественно аграрной республикой, где 80% производства валовой продукции сельского хозяйства приходится на животноводство. Причинами деградации пастбищ, которая является первым этапом на пути к опустыниванию земель, ученые называют нерациональное скотоводство, а также усугубляющие ситуацию жаркий климат и засухи.

Ранее в ФНЦ агроэкологии РАН сообщили ТАСС, что совершенствованные технологии фитомелиорации для борьбы с опустыниванием и деградацией земель будут представлены учеными в 2024 году для 14 наиболее засушливых регионов России, в числе которых Калмыкия.