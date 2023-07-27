Российский этнографический музей изучит свои собрания по Африке с экспертами континента

Директор РЭМ Юлия Купина отметила, что коллекции по Африке "отражают специфику культуры народов, стран, истории африканских государств"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Российский этнографический музей (РЭМ) привлечет экспертов из Африки для совместного изучения его коллекций, связанных с этим континентом. Об этом сообщила ТАСС директор РЭМ Юлия Купина в преддверии саммита Россия - Африка.

"Если вы меня попросите охарактеризовать кратко специфику сегодняшнего этапа нашего гуманитарного взаимодействия, это, конечно, то, что мы начинаем видеть в наших собраниях общее культурное наследие. Наши коллекции по Африке, конечно, отражают специфику культуры народов, стран, истории африканских государств, но это точно так же и наша история. В большинстве своем наши коллекции сформированы русскими путешественниками, миссионерами, военными, художниками, поэтами и хранятся на протяжении более столетия нашими специалистами. Настало время их по-новому пересобрать совместно со специалистами этих стран", - сказала Купина.

Директор подчеркнула, что "это самая глобальная цель", которой музей будет заниматься, в том числе путем создания локальных копийных выставок, проектов, онлайн-ресурсов.

Одна из африканских коллекций РЭМ связана с фотографиями с крейсера "Африка", на котором в начале 80-х годов XIX века русские моряки совершили кругосветное плавание. На них запечатлены города и люди континента. "Коллекция этих фотографий - это первая фотоколлекция по Африке в России. Мы считаем, что именно с нее началось визуальное представление, через фотографию, Африки в России. И она сохраняет не только образ Африки, но сохраняет и впечатления наших сограждан, наших моряков", - пояснила Купина.

Коллекции РЭМ

Коллекции РЭМ относятся к числу лучших в мире научных собраний по этнографии, напомнила директор. "И этот опыт, конечно, сказывается на наших подходах к работе с африканскими учреждениями культуры. Причем это отношения симметричные. Мы не собираемся никого учить. Мы собираемся во многом учиться сами. И эта симметричность, и то, что мы создаем взаимное, совместное культурное наследие, это, наверное, такие характерные черты сегодняшнего этапа", - считает она.

"Достаточно сложно будет выезжать в этот регион с коллекциями музейного фонда, и мы это не планируем на первоначальной стадии, также отметила Купина. - Но представить коллекции фотографий и копийные выставки - вполне этот вопрос может прорабатываться. Специфика их будет заключаться в том, что это материал для совместного изучения, и это открытие доступа к нашим собраниям".

Мероприятия Министерства культуры РФ

РЭМ участвовал в некоторых мероприятих Министерства культуры РФ, которые проходили на территории африканских стран, в частности, в Египте и Эфиопии. В Аддис-Абебе в конце июня проходили Дни духовной культуры России. "Конечно, это дало возможность познакомиться, хотя и очень быстро, с сегодняшней ситуацией, с теми трендами, которые наблюдают специалисты, работающие в русских центрах, поговорить со специалистами из различных университетов, культурных, образовательных центров тех стран", - рассказала собеседница агентства. Говоря о своих впечатлениях по итогам участия в этих проектах и встречах, директор РЭМ отметила, что "существует некоторый даже ностальгический интерес к России, все говорят о том, какие активные гуманитарные связи у нас были и как их можно развивать".

По мнению Купиной, активизация гуманитарного взаимодействия между Россией и странами Африки - "это очень интересный тренд, который будет способствовать и развитию креативных индустрий, Африка всегда очень креативна во всем, и познанию самих себя". "Мы же изучаем традиции народов, а Африка - это цивилизация живой традиции, и многие процессы либо служат хорошим сравнительным материалом для нашего изучения, либо такими своеобразными зеркалами, чтобы увидеть мировые тренды, происходящие и в Евразии, на нашей территории, и в Африке", - добавила она.

Российский этнографический музей обладает одним из крупнейших этнографических собраний в мире, оно насчитывает около 500 тыс. единиц хранения. В 2022 году музей отметил 120-летие своего основания.

Второй саммит Россия - Африка пройдет в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним состоится Экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка.