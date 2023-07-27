Эксперты отметили рост спроса россиян на отдых в Стамбуле на 29%

Согласно исследованию сервиса OneTwoTrip, Минск, наоборот, за год потерял треть российских туристов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Спрос россиян на отдых в Стамбуле в июле 2023 года вырос на 29%, в Минске - снизился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в результатах исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

"Чаще всего в июле путешественники из России останавливались в Стамбуле: доля отельных заказов в городе составила 11,9%, за год спрос на направление вырос на 29%. Далее следует Минск с 4,9%, причем столица Белоруссии, наоборот, потеряла треть туристов (минус 35%). Замыкает тройку лидеров Ереван с долей в 4,5% - в столице Армении жилье бронировали на 15% чаще, чем в июле 2022 года", - рассказали эксперты.

Кроме того, в июле были востребованы поездки в Дубай (за год спрос вырос на 32%), Анталью (плюс 38%), Тбилиси (минус 11%), Париж (минус 20%), Милан (минус 5%), Рим (минус 10%), Астану (рост в десятки раз). Год назад в топ также входили Вильнюс и Таллин. За рубежом россияне чаще всего останавливались в четырехзвездочных гостиницах - их бронировали в 33% случаев, отметили в компании.

По данным сервиса, самым популярным российским городом для отдыха в июле стала Москва: на столичные отели пришлось 20,9% заказов внутри страны, что на 13% больше, чем годом ранее. На втором месте - Санкт-Петербург с долей 16,8%, за год его популярность снизилась на 15%. Третью строчку заняла Казань (3,6%). Спрос на гостиницы там упал на 16%. В топ-10 также вошли Адлер (популярность за год снизилась на 10%), Екатеринбург (плюс 22%), Нижний Новгород (минус 5%), Сочи (плюс 11%), Краснодар (минус 5%), Эсто-Садок (минус 15%) и Ростов-на-Дону (минус 30%).

Наиболее популярными внутри России в июле были объекты размещения без звезд (апартаменты, гостевые дома) - на их долю пришлось 30,9% от общего числа отельных заказов. Согласно исследованию, в июле путешественники чаще отдыхали внутри страны: 80,6% отельных заказов приходятся на Россию, доля за год возросла на 11,5%. Чаще всего россияне едут в отпуск всей семьей.