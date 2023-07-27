В корпусе №10 Боткинской больницы Москвы проведут реставрационные работы

Сейчас ведется демонтаж конструкций, на месте развернут строительный городок, установлены ограждения и информационные баннеры, обустроены проходы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства проведут реставрационные работы в ходе ремонта корпуса №10 Боткинской больницы столицы. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Двухэтажное здание с подвалом и чердачным помещением общей площадью 6,9 тыс. кв. м было построено в 1909 году и позднее несколько раз перестраивалось. В настоящее время его инженерные системы и часть конструкций находятся в неудовлетворительном состоянии. Корпус является объектом культурного наследия, поэтому выполним в нем и необходимые реставрационные работы", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил что сейчас ведется демонтаж конструкций, на месте развернут строительный городок, установлены ограждения и информационные баннеры, обустроены проходы. "В рамках проекта выполним мероприятия по усилению конструкций здания, обновим более 3,8 тыс. кв. м плит перекрытий, стропильную систему и металлическое покрытие кровли. Системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, кондиционирования и вентиляции выработали свой ресурс и подлежат замене. В корпусе установят три современных лифта, оборудуют трансформируемые лекционные залы и аудитории с современными медийными системами", - добавил он.

По словам Бирюкова, фасад здания является предметом охраны, поэтому его отделку выполнят характерным для первой половины ХХ века способом - окраской по штукатурке и кирпичу. Будут сохранены эркеры, кирпичный декор фасадных поверхностей, аттик главного входа.

Также в корпусе установят почти 400 новых окон и порядка 150 дверей из твердых пород дерева. Они являются частью исторического облика здания, поэтому размеры, форма и цвет не изменятся. Будут отреставрированы лестницы с фигурными металлическими ограждениями и метлахская плитка на площадках. Глава Комплекса городского хозяйства заверил, что обнаруженные в подвале и на первом этаже своды Монье - исторические полукруглые лучковые своды - сохранят.

Капремонт корпуса №10 Боткинской больницы планируется завершить в 2024 году. После окончания работ будет выполнено восстановительное благоустройство.