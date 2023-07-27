РБК: средний размер пенсии в четырех новых регионах составляет 18,2 тыс. рублей

По данным издания, средний размер выплат пенсионерам четырех регионов без учета специальной доплаты до прежнего размера составил 15,97 тыс. рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Средний размер пенсии в четырех новых субъектах РФ по состоянию на 21 июля составляет 18,2 тыс. рублей с учетом социальной доплаты. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на справочные материалы Минтруда об итогах работы по реализации федерального закона "Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан новых субъектов".

По состоянию на 30 июня, по данным РБК, средний размер выплат пенсионерам четырех регионов без учета специальной доплаты до прежнего размера составил 15,97 тыс. рублей. В то же время с учетом доплаты их средний размер оказался выше и составил 17,79 тыс. рублей. Как сообщает издание, лидерами по величине выплат с учетом прибавки стали пенсионеры ДНР, выплаты составили 18,29 тыс. рублей, у пенсионеров Запорожской области выплаты в среднем 17,92 тыс. рублей, в ЛНР - 17,31 тыс. рублей, а в Херсонской области - 16,9 тыс. рублей. Отмечается, что по состоянию на 21 июля средний размер пенсии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях составил 18 235 рублей с учетом доплат.

"Численность граждан, которым установлена доплата к пенсии, составляет 33,95 тыс. человек, средний размер доплаты - 3,97 тыс. рублей", - говорится в материалах министерства, которые цитирует РБК.

Президент РФ Владимир Путин 17 февраля подписал закон об особенностях пенсионного обеспечения граждан, проживающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, он вступил в силу с 1 марта. Согласно документу, пенсии будут начислять в заявительном порядке, а необходимые для назначения таких выплат документы на украинском языке примут без перевода. Если после перерасчета размер российской пенсии окажется меньше выплат, которые гражданин получал ранее, то к такой пенсии установят доплату в размере соответствующей разницы.