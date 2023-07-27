27 июля, 06:13

РБК: средний размер пенсии в четырех новых регионах составляет 18,2 тыс. рублей

Владимир Гердо/ ТАСС
Донецк
© Владимир Гердо/ ТАСС

По данным издания, средний размер выплат пенсионерам четырех регионов без учета специальной доплаты до прежнего размера составил 15,97 тыс. рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Средний размер пенсии в четырех новых субъектах РФ по состоянию на 21 июля составляет 18,2 тыс. рублей с учетом социальной доплаты. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на справочные материалы Минтруда об итогах работы по реализации федерального закона "Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан новых субъектов".

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По состоянию на 30 июня, по данным РБК, средний размер выплат пенсионерам четырех регионов без учета специальной доплаты до прежнего размера составил 15,97 тыс. рублей. В то же время с учетом доплаты их средний размер оказался выше и составил 17,79 тыс. рублей. Как сообщает издание, лидерами по величине выплат с учетом прибавки стали пенсионеры ДНР, выплаты составили 18,29 тыс. рублей, у пенсионеров Запорожской области выплаты в среднем 17,92 тыс. рублей, в ЛНР - 17,31 тыс. рублей, а в Херсонской области - 16,9 тыс. рублей. Отмечается, что по состоянию на 21 июля средний размер пенсии в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях составил 18 235 рублей с учетом доплат.

"Численность граждан, которым установлена доплата к пенсии, составляет 33,95 тыс. человек, средний размер доплаты - 3,97 тыс. рублей", - говорится в материалах министерства, которые цитирует РБК.

Президент РФ Владимир Путин 17 февраля подписал закон об особенностях пенсионного обеспечения граждан, проживающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, он вступил в силу с 1 марта. Согласно документу, пенсии будут начислять в заявительном порядке, а необходимые для назначения таких выплат документы на украинском языке примут без перевода. Если после перерасчета размер российской пенсии окажется меньше выплат, которые гражданин получал ранее, то к такой пенсии установят доплату в размере соответствующей разницы. 

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© Информационное агентство ТАСС
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