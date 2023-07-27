СМИ: экоактивисты разрисовали портрет короля Карла III в Национальной галерее Шотландии

Как сообщила газета The Herald, на изображении короля также написали фразу "Народ могущественнее повелителя"

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Два экоактивиста разрисовали розовой краской портрет британского монарха Карла III в Национальной портретной галерее Шотландии в Эдинбурге. Об этом сообщила шотландская газета The Herald.

"Сегодня в галерее прошла акция протеста. Мы оцениваем последствия", - цитирует издание представителя Национальной портретной галереи. По данным газеты, экоактивисты группы This is Rigged нарисовали каплю на изображении короля, а также написали фразу "Народ могущественнее повелителя". Полиция задержала участников акции. Другие экспонаты галереи повреждений не получили.

Группа This is Rigged требует от шотландского правительства выступить против выдачи новых лицензий компаниям на добычу нефти и газа. "Пока это не произойдет, мы продолжим атаковать шотландские власти, заставляя их использовать все полномочия, чтобы встать на защиту народа", - заявил один из протестующих.

В последнее время в Великобритании участились случаи протестов экоактивистов. Во второй половине 2022 года члены движения Just Stop Oil перекрывали в час пик самые оживленные автотрассы и дороги, обливали краской автосалоны, штаб-квартиры корпораций, бутики, а также атаковали произведения искусства. Так, они вылили суп на картину художника Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее и попытались испортить другие полотна.