У метро "Курская" на месте будущей прогулочной зоны установили исторический трамвай

В ближайшее время там закончится благоустройство и появится прогулочная зона

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Трамвай "Татра-Т3" установили у станции метро "Курская" в столице на территории трамвайной подстанции, где в скором времени будет организовано прогулочное пространство, сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта Москвы.

"Плюс еще одно классное место в Москве - мы установили настоящий трамвай "Татра-Т3" у станции метро "Курская" на территории трамвайной подстанции. В ближайшее время там закончится благоустройство и появится приятная прогулочная зона", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что территория в районе 1-го Сыромятнического переулка долгое время находилась в запустении. Сейчас там обновили здание подстанции, сделали новую подсветку. Отсюда электроэнергией питаются прилегающие трамвайные линии, по которым ежедневно курсирует несколько маршрутов.

"Этот трамвай "Татра-Т3" перевез не одно поколение москвичей. После завершения благоустройства на территории трамвайной подстанции будет прогулочное пространство с удобными скамейками и освещением. Мы заботливо реставрируем наши исторические объекты по поручению мэра Москвы Сергея Собянина", - процитировали в публикации заммэра столицы Максима Ликсутова.