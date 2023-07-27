Мишустин призвал строго следить за соглашением о развитии Норильска до 2035 года

Комплексный план социально-экономического развития города предполагает 120,1 млрд рублей вложений

НОРИЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин потребовал внимательно следить за тем, как исполняется четырехстороннее соглашение о социально-экономическом развитии Норильска до 2035 года.

"У нас есть соглашение, которое подписали Красноярский край, Норильск, "Норильский никель" и Минвостокразвития. В правительстве его достаточно серьезно проработали, утвердили. На сегодняшний день каждый этап этого соглашения нужно, конечно, контролировать. Здесь и борьба с загрязнением окружающей среды, но еще и создание целого набора социальных объектов, и, в первую очередь, улучшение качества жизни тех, кто живет в Норильске. Важно, чтобы мы ничего не упустили", - подчеркнул он.

Распоряжением правительства РФ от 10 декабря 2021 года утвержден комплексный план социально-экономического развития Норильска. В него включены мероприятия, предусматривающие снос аварийного и подлежащего признанию аварийным жилья; строительство (реконструкцию) жилья; предоставление социальных выплат на приобретение жилья гражданам, проживающим в городском округе Норильск, выезжающим из районов Крайнего Севера; термостабилизацию грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами; реконструкцию, капитальный ремонт (модернизацию) коллекторного хозяйства; благоустройство дворовых и общественных территорий; развитие социальной инфраструктуры; обеспечение безопасности на территории города. План принят в развитие четырехстороннего соглашения.

В феврале 2021 года подписано четырехстороннее соглашение между Минвостокразвития РФ, "Норникелем", правительством Красноярского края и городской администрацией о социально-экономическом развитии Норильска. Документ предполагает проведение реновации жилищного фонда, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры города, строительство, реконструкцию и развитие объектов социальной инфраструктуры, формирование комфортной и безопасной городской среды, также переселение проживающих в Норильске и Дудинке в районы с более благоприятными условиями.

Комплексный план социально-экономического развития Норильска до 2035 года предполагает 120,1 млрд рублей вложений, из них 24 млрд рублей - средства федерального бюджета, 14,8 млрд рублей - средства консолидированного бюджета Красноярского края и 81,3 млрд рублей - средства "Норникеля". До 2035 года будет построено порядка 100 новых домов общей площадью 400 тыс. кв. м, а также ряд социально значимых объектов.