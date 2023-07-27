Руководители ТАСС провели встречу с коллегами из Алжира в Петербурге

Стороны обсудили перспективы обмена опытом и делегациями, а также возможности для содействия повышению квалификации алжирских коллег в работе с визуальным контентом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов и первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман провели в Санкт-Петербурге переговоры в формате делового завтрака с гендиректором алжирского информационного агентства Algeria Press Service Самиром Гаидом. Встреча проходит в рамках мероприятий, запланированных в программе второго медиафорума Россия - Африка, передает корреспондент ТАСС.

Открывая встречу с алжирским коллегой, Кондрашов отметил, что на полях второго медиафорума ожидается подписание двустороннего меморандума о сотрудничестве, который поможет усилить эффективность работы агентств. Гаид при этом рассчитывает, что удастся конкретизировать этот документ, чтобы за рамочным соглашением стояли проработанные конкретные пункты. Это нашло отклик со стороны ТАСС.

Гусман в свою очередь выразил надежду на видеоинтервью с президентом Алжиром Абдельмаджидом Теббуном. "Когда речь заходит про Россию, наш президент всегда за", - ответил Гаид.

Стороны также обсудили перспективы обмена опытом и делегациями, а также возможности для содействия повышению квалификации алжирских коллег в работе с визуальным контентом.

Второй медиафорум предусмотрен программой второго саммита Россия - Африка, который проходит в Санкт-Петербурге 27-28 июля. Девизом, как и в предыдущий раз, станет "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс.