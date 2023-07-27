В педагогические вузы в России подали заявления 355 тыс. абитуриентов

По данным Минпросвещения, это на 90 тыс. больше по сравнению с 2022 годом

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Почти 355 тыс. абитуриентов подали заявления на педагогические специальности в педвузы Минпросвещения России, это на 90 тыс. больше по сравнению с 2022 годом, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе министерства.

"Число заявлений от абитуриентов в основной период приемной кампании 2023 года выросло на 90 тыс. по сравнению с 2022 годом. Наибольшее количество заявлений было подано в Московский педагогический государственный университет, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена, Новосибирский государственный педагогический университет и Государственный университет просвещения", - говорится в сообщении.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов отметил, что педагогическое образование сохраняет лидирующие позиции и входит в число востребованных направлений у абитуриентов 2023 года. "Это особенно приятно констатировать в Год педагога и наставника. Молодые люди видят, что в педвузах дают уникальное образование, совмещающее фундаментальные знания и важные практические компетенции, которые пригодятся и в профессиональной деятельности, и в различных сферах жизни. А в будущем их ждет интересная работа, которая даст возможность для саморазвития и совершенствования своего мастерства", - процитировали в пресс-службе слова главы министерства.

Приемные комиссии вузов завершили прием документов на обучение за счет бюджета 25 июля, 27 июля будут опубликованы конкурсные списки. Зачисление пройдет в два этапа: 28-30 июля - приоритетное для абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний, с 3 по 9 августа - основной этап. В случае если после завершения зачисления имеются незаполненные места, педвузы могут провести дополнительное зачисление на них. Приказы о зачислении должны быть изданы не позднее 14 августа.