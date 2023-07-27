Миронов попросил ввести сертификат на сборы в школу для некоторых семей

Речь идет о малообеспеченных и многодетных семьях

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Глава партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова (член фракции) предложили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой рассмотреть возможность введения сертификата на сборы в школу детей из малообеспеченных и многодетных семей. Письмо на имя Голиковой есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сборы ребенка в школу являются существенной статьей расходов для россиян. По данным сервиса Flexipay, в 2022 году для покупки необходимых учащимся школ предметов граждане РФ оформили около 500 тыс. платежей в рассрочку. Это практически в 2,5 раза больше показателей 2021 года. "Данная статистика обусловлена ростом цен на вещи, входящие в обязательный "набор школьника", - пояснили авторы инициативы.

"Наиболее эффективным способом решения данной проблемы стало бы введение сертификата для малообеспеченных, многодетных семей для сбора детей в школу: на приобретение канцелярских товаров, школьной и спортивной формы", - предложили политики.

Они добавили, что размер суммы сертификата предлагается установить в размере 22,3 тыс. рублей для мальчиков и 26,8 тыс. рублей для девочек. Инициативой предполагается, что для сертификата будет предусмотрена ежегодная индексация на уровне инфляции.

"На основании изложенного просим <...> дать поручение рассмотреть возможность введения федерального сертификата на сборы в школу детей из малообеспеченных и многодетных семей и представить позицию правительства РФ", - заключили Миронов и Лантратова.