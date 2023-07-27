Собянин: на охраняемых территориях Москвы обитают около 3 тыс. видов редких животных

Из них 573 включены в Красную книгу Москвы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Порядка 3 тыс. видов редких животных обитают на охраняемых природных территориях столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

"Сегодня на особо охраняемых природных территориях обитают порядка 3 тыс. видов охраняемых животных, из них 573 включены в Красную книгу Москвы", - написал мэр.

Собянин добавил, что вместе со специалистами будет разработан проект реабилитации московской части национального парка "Лосиный остров", после того как он перейдет в управление правительства Москвы. "Как минимум его надо будет освободить от мусора, сделать заповедные зоны, выделить территории более активного посещения граждан и так далее. Одним словом - найти разумный баланс между сохранением благоприятной среды обитания животных и потребностями людей", - отметил Собянин.

Мэр подчеркнул, что в столице много парков и особо охраняемых природных территорий приводят в порядок, при этом сохраняя комфортную среду обитания для животных и возможности для отдыха жителей столицы.

"После реабилитации "Лосиный остров" также станет местом, в котором дикая природа гармонично соседствует с многомиллионным мегаполисом", - заключил мэр.