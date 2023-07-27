Канализационная станция "Минвнешторг" обеспечит водоотведением около 4 тыс. жителей Москвы

Станция может обрабатывать до 1,2 тыс. куб. м воды в сутки

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы завершили строительство канализационной насосной станции "Минвнешторг" в одноименном поселке поселения Внуковского. Объект уже ввели в эксплуатацию, он обеспечит надежным водоотведением около 4 тыс. жителей поселка и соседних населенных пунктов, сообщается на портале мэра столицы.

"Новая канализационная насосная станция "Минвнешторг" позволила вывести из эксплуатации устаревшие собственные очистные сооружения поселка. Теперь сточные воды перенаправляются на Курьяновские очистные сооружения, где проходят полный цикл механической и биологической очистки с применением современных технологий. Согласно проекту, станция может обрабатывать до 1,2 тыс. куб. м воды в сутки. Для ее работы проложили напорные и самотечные трубопроводы общей протяженностью более 7 км и диаметрами от 200 до 400 мм", - говорится в сообщении.

При строительстве применяли отечественное оборудование и материалы. Также внедрили актуальные технологии, позволяющие дистанционно контролировать производственные процессы. Работы велись в рамках программы модернизации технического перевооружения и реконструкции АО "Мосводоканал".