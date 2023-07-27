Как уточнил министр природопользования и экологии республики Нияз Мансуров, речь идет не о термической утилизации отходов, а понижении класса опасности

УФА, 27 июля. /ТАСС/. В Башкирии разработали систему централизованного обеззараживания медицинских отходов, в ближайшее время в эксплуатацию введут первый комплекс, сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Мансуров на панельном заседании IV форума по развитию и цифровой трансформации городов.

"Мы сами разработали систему централизованного обеззараживания медицинских отходов в Республике Башкортостан. В ближайшее будет введен первый комплекс по централизованной системе централизованного обеззараживания медицинских отходов, это не термическая утилизация, а понижение класса опасности. То, о чем говорят экологи, и доведение до [состояния] твердых коммунальных отходов", - сказал Фазылов.

По его словам, в нескольких регионах такую систему внедрила компания "Большая тройка".

IV Международный форум по развитию и цифровой трансформации городов "Умный город - Умная страна" проходит в Уфе с 26 по 28 июля. В его работе участвуют представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, предприниматели и различные кампании, всего 2 тыс. участников. 27 июля во время пленарного заседания "Умная комфортная городская среда" состоится награждение по результатам индекса IQ городов.