Мишустин осмотрел в Норильске многофункциональный спорткомплекс "Айка"

Премьер также пообщался с детьми-спортсменами

НОРИЛЬСК, 27 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин осмотрел самый большой в Норильске многофункциональный спорткомплекс "Айка" и пообщался с детьми-спортсменами.

Премьеру рассказали о комплексе и о том, какие в нем проходят занятия - тренировки для детей от 4 до 17 лет, отметив при этом, что в группах "есть и девчонки". "Может, для девчонок танцы? Убираете ворота, и девчонки танцуют", - предложил Мишустин с улыбкой.

Также глава правительства высказался за то, чтобы в комплекс приезжали именитые спортсмены - чемпионы мира и России и проводили мастер-классы. Мишустин осмотрел спортзал, где пообщался с родителями юных спортсменов и с самими детьми. Он поздоровался с каждым из мальчиков за руку, узнал, как кого зовут, и сделал с ними совместную фотографию.

"Не стесняйтесь, чего, вместе сфоткаемся", - сказал глава правительства.

Один из мальчиков плакал, и премьер поинтересовался причиной. Оказалось, что тот расстроился, что не забил гол. "Сейчас забьешь. Подожди. Точно сейчас будет", - подбодрил Мишустин. Другой ребенок рассказал главе правительства, что забил гол.

О комплексе

Комплекс "Айка" - крупнейший спортивный объект на территории Норильска площадью более 12 000 кв. м. Трибуны спортивного зала вмещают более 1100 человек. Открытие состоялось 17 декабря 2020 года.

Этот комплекс стал основной тренировочной базой мини-футбольного клуба "Норильский никель". Здесь проводятся спартакиады предприятий компании "Норникель", тренировки детских мини-футбольных команд города.

Также здесь предусмотрено время для занятий волейболистов, баскетболистов, бадминтонистов, любителей других видов спорта. Работают бильярд, боулинг, фитнес-клуб, детская школа по мини-футболу, студия танца. ФОК доступен и для маломобильных групп населения.

Свое название комплекс "Айка" получил по итогам народного голосования, которое проводилось на сайте городской газеты "Заполярная правда". Айка звали белую медведицу, которая в 1970-е годы жила в квартире режиссера Норильской телестудии Юрия Ледина.