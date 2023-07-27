На форуме Россия - Африка работают более 2 тыс. журналистов

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, из них 1 383 - это представители российской прессы, 456 - журналисты из стран Африки

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. СМИ ведут активную работу на саммите и форуме Россия - Африка, аккредитацию получил 2 031 журналист, из них 1 383 - это представители российской прессы, 456 - журналисты из стран Африки. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[На форуме и саммите] активно идет также работа и по линии СМИ", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистами.

"В целом 2 031 представитель СМИ у нас фактически аккредитован на саммите [Россия - Африка]. 1 383 российских и 456 гостей [журналистов] приехали из различных стран Африки", - уточнил он.

"Очень активно ведется работа [с журналистами]", - подчеркнул Песков. Он отметил, что несколько СМИ, в том числе и ТАСС, и Спутник, и RT, и Газпром-медиа являются организаторами нескольких сессий, которые проходят на полях медиафорума. "Очень интересные сессии проходят, и активно в них участвуют журналисты из африканских стран", - отметил он, уточнив, что на таких мероприятиях обсуждается сотрудничество по линии СМИ и обмена контентом.

"Это тоже очень интересный аспект саммита", - заключил представитель Кремля.