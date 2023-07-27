На Ставрополье вновь объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом и ветра

По данным МЧС, из-за непогоды в регионе возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий природного характера

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Штормовое предупреждение вновь объявили в Ставропольском крае из-за ливней, града, гроз и шквалистого ветра, сообщили журналистам в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

"По данным ставропольского Гидрометцентра, днем и до конца суток 28 июля, далее ночью и утром 29 июля на территории края ожидается сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 м/с", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, в связи с этим возможны чрезвычайные ситуации и происшествия природного характера. Они могут быть связаны с подтоплением низменных частей местности в населенных пунктах и на автодорогах, нарушениями в работе дренажных систем, ухудшением условий дорожного движения, увеличением количества ДТП. Также возможны нарушения в работе транспорта, повреждения линий связи и ЛЭП, повреждения кровли, остекления зданий, слабо закрепленных конструкций.

Ранее штормовое предупреждение объявлялось 23,24 и 25 июля.