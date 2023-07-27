27 июля, 08:09
Саммит Россия – Африка

Роспотребнадзор передал Уганде мобильную лабораторию для тестирования на инфекции

Ее отличительная особенность заключается в возможности проведения множества исследований

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 июля. /ТАСС/. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Уганды Джейн Рут Асенг приняли участие в передаче африканскому государству мобильной лаборатории для тестирования на инфекции, передает корреспондент ТАСС.

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Передача прошла в рамках Второго саммита Россия - Африка.

Лаборатория Роспотребнадзора смонтирована на базе автошасси "Камаза" с прицепом и включает в себя два лабораторных модуля, которые могут быть задействованы одновременно или раздельно.

Отличительная особенность мобильных лабораторий большого формата - возможность проведения множества исследований, в связи с чем такая станция может быть использована для организации массового тестирования - для усиления стационарных лабораторий или же использоваться самостоятельно в населенных пунктах, где отсутствуют лаборатории.

Второй саммит Россия - Африка проходит в "Экспофоруме" в Санкт-Петербурге 27-28 июля, параллельно с ним организован экономический и гуманитарный форум. Девизом, как и в предыдущий раз, стало "За мир, безопасность и развитие". Организатором мероприятий выступает Фонд Росконгресс. ТАСС является фотохост-агентством и информационным партнером саммита и форума, а также проводит Второй медиафорум Россия - Африка. 

Теги:
УгандаРоссияПопова, Анна ЮрьевнаСаммит Россия – Африка
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