На Старом озере Кисловодска установят первые в регионе умные детские площадки

На прибрежной полосе появится научная станция, микроскоп, светодиодные панели оптических иллюзий, стимулятор "Морского боя" и "Крестиков-ноликов"

ПЯТИГОРСК, 27 июля. /ТАСС/. Первые на Ставрополье умные детские площадки установят на Старом озере Кисловодска к началу следующего купального сезона, сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

"В рамках благоустройства Старого озера Кисловодска на прибрежной полосе появится научная станция, умные образовательные площадки, микроскоп, светодиодные панели оптических иллюзий, симулятор "Морского боя" и "Крестиков-ноликов". Это названия детских образовательных площадок, которые будут установлены в соответствии с техническим заданием администрации Кисловодска на благоустройство городского озера", - сказал Моисеев.

Он подчеркнул, что это будут первые "умные" площадки в регионе.

"При поддержке нашего губернатора и федерального центра впервые за 70 лет мы приступили к кардинальному благоустройству городского озера, которое носит название Старого. Появятся спортивные площадки, уличные тренажеры, площадки для пляжных видов спорта, места отдыха, умные скамейками с USB зарядкой, шезлонги, перголы, нестационарные объекты общепита, туалеты, звуковая уличная система по периметру озера, видеонаблюдение, Wi-Fi . Но главным будут первые в нашем регионе умные детские площадки, которые в игровой манере позволят нашим юным кисловодчанам изучать науки и получать новые знания. И все это будет уже к началу следующего купального сезона", - добавил глава Кисловодска.